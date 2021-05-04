С ветерком: пьяная компания поехала за добавкой спиртного, но попала в аварию

ДТП произошло в селе Глиное.
Как выяснилось, мужчина и две женщины распивали дома спиртное. Когда алкоголь закончился, решили поехать в магазин за добавкой.
Водитель Audi двигался с большой скоростью. В какой-то момент 39-летний мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, пишет mvdpmr.org. Удар был такой силы, что машину смяло. Выбраться из салона водителю и пассажирам помог очевидец.
Автовладельца с сожительницей увезли в больницу. Медосвидетельствование показало, что все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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