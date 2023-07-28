С весны жильё в Кишинёве практически не подорожало

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В июне самые дорогие квартиры в новостройках Кишинёва находились в Центре (€1065 за м2) и на Рышкановке (€923 за м2), а самые дешёвые располагались на Чеканах (Отоваска) — €530 за м2 и рядом с аэропортом — €577 за м2. Такие цены опубликовала биржа недвижимости Lara.

Что касается других секторов города, то средние рыночные цены в новых домах в белом варианте следующие: на Ботанике, Буюканах и Албишоаре — €807 за м2, на Нижней Рышкановке и Телецентре — €784 за м2, а на Скулянке — €761 за м2. Более низкие цены на квартиры можно найти на Новых Чеканах — €738, Нижней Ботанике — €703 и Старой Почте — €692.

Отметим, что с марта цены на жильё в новостройках не менялись. Тем не менее, за год стоимость выросла незначительно — в 1,01 раза, пишет yellowpages.md.

Что касается квартир в многоэтажных жилых домах на вторичном рынке, то самыми дорогими по-прежнему остаются “однушки” в Центре — €918 за м2, а самыми дешёвыми — четырёхкомнатные квартиры на Чеканах (Отоваска) — €452 за м2.

В среднем однокомнатные квартиры в Кишинёве можно купить от €690 до €918 за м2, двухкомнатные — от €625 до €818 за м2, трехкомнатные — от €492 до €657 за м2, а четырехкомнатные — от €452 до €584.

Как и в случае с новостройками, квартиры в старых домах не выросли в цене с марта. За год жильё практически не подорожало.

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