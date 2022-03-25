С улицы Каля Орхеюлуй на Студенческую обустраивают дополнительную поворотную полосу (ФОТО)

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Как сообщил Ион Чебан, рабочие Exdrupo ежедневно осуществляют земляные работы, устанавливают бордюры, укладывают гравий и обустраивают тротуар, где сейчас ведётся укладка покрытия.

На прошлой неделе на том же перекрёстке рабочие компании Lumteh завершили работы по модернизации светофоров.

После того, как были проложены подземные сети по всему периметру перекрёстка, по направлению к Ставченам, были заменены старые светофоры на новые светодиодные, которые перенесли с электрических столбов на отдельные опоры. В то же время, были установлены светодиодные светофоры с таймером для пешеходов.

Система управления светофорами была частично изменена, чтобы соответствовать новой полосе движения.

Благодаря дополнительной поворотной полосе будет облегчено движение транспорта в этом районе. Так как проблема пробок на этом перекрёстке актуальна уже не один год, было признано целесообразным постепенное обустройство дополнительных полос движения, – отметил градоначальник.

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