С украинской стороны в направлении Колбасны сегодня утром были произведены выстрелы

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Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины. А утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала, отмечает источник.

Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами.

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