С тротуара на улице Пан Халиппа убраны 8 незаконно установленных киосков (ФОТО)

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Об этом сообщил генпримар Ион Чебан. Он уточнил, что срок действия схем расположения этих объектов истёк в прошлом году.

Они стояли там на протяжении многих лет и уродовали внешний вид города. Все были расположены в зелёной зоне на построенных для этого фундаментах. Они также будут убраны, а зелёная зона будет восстановлена, – пообещал Чебан.

В 2020 году с улиц столицы было убрано 598 киосков и 1 428 рекламных панно.

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