С системой электронной оплаты жителей Кишинёва познакомят при помощи роликов в СМИ и транспорте

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В примарии Кишинёва состоялось совместное заседание с руководителями и представителями компаний, внедряющих в молдавской столице пилотный проект электронной оплаты проезда в общественном транспорте. В ходе встречи обсуждались сценарии включения в данную систему всех категорий граждан, в том числе тех, кто имеет льготы и/или абонемент.

Как рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, 24 февраля состоится заключительная презентация, в которой примут участие все стороны, задействованные в процессе запуска проекта. До тех пор на радио и телеканалах, а также в общественном транспорте будут транслироваться информационные ролики, цель которых – познакомить жителей столицы с системой электронной оплаты проезда, проинформировать их и подготовить к внедрению данной системы.

Мы хотим, чтобы за этот период в 6 месяцев, в ходе испытания пилотного проекта, были получены хорошие результаты, а жители ощутили преимущества этих изменений, – добавил градоначальник.

Проект электронной системы оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте стартует в середине марта. Система будет тестироваться в 90 троллейбусах и 46 автобусах столицы.

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