С сентября по улицам Кишинёва будет курсировать больше троллейбусов

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Увеличение числа единиц общественного транспорта планируется в контексте возвращения учащихся на занятия.

Как заявил на оперативном заседании в примарии начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Михалаке, Управление электротранспорта Кишинёва намерено выпустить на линии более 50 троллейбусов. Городской автобусный парк пополнится 10 транспортными единицами на первом этапе, пишет ipn.md.

В свою очередь, генпримар Ион Чебан добавил, что планируется закупка новых единиц транспорта большой и малой мощности. Он запросил отчёт о потребностях, связанных с транспортом в пригороде. Есть запросы и на продление маршрутов, которые необходимо изучить.

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