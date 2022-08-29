С сентября по улицам Кишинёва будет курсировать больше троллейбусов

С сентября по улицам Кишинёва будет курсировать больше троллейбусов

Увеличение числа единиц общественного транспорта планируется в контексте возвращения учащихся на занятия.

Как заявил на оперативном заседании в примарии начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Михалаке, Управление электротранспорта Кишинёва намерено выпустить на линии более 50 троллейбусов. Городской автобусный парк пополнится 10 транспортными единицами на первом этапе, пишет ipn.md.

В свою очередь, генпримар Ион Чебан добавил, что планируется закупка новых единиц транспорта большой и малой мощности. Он запросил отчёт о потребностях, связанных с транспортом в пригороде. Есть запросы и на продление маршрутов, которые необходимо изучить.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md