С сегодняшнего дня жители Молдовы будут меньше платить за электричество

С сегодняшнего дня жители Молдовы будут меньше платить за электричество

Вступили в силу новые тарифы, утвержденные накануне НАРЭ.  

Таким образом, потребители, обслуживаемые компанией Premier Energy, чьи установки подключены к низковольтным распределительным сетям, будут платить на 17 банов меньше: 1 лея 51 бан за киловатт в час, а не 1 лей 68 банов, как было до сих пор. Тариф для потребителей, подключенным к сетям среднего напряжения, снизится с 1 лея 32 банов до 1 лея 25 банов за киловатт в час, а высокого напряжения – с 1 лея 17 банов до 1 лея 14 банов за киловатт в час.

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Комментарии (1)

  1. А когда мы будем меньше платить за отопление? Г-н И.Додон говорил в октябре, что возможно это будет до начала отопительного сезона, поскольку цена газ понизилась.

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