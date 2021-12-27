С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для въезжающих в Молдову

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Прибывающие в Молдову граждане, которые в течение последних 14 дней находились в странах «красной» зоны, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не «старше» 72 часов до прибытия на территорию РМ. Это касается и вакцинированных лиц.

Результаты теста должны быть представлены на государственном, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

Граждане, прибывающие из стран, не включённых в «красную» зону, могут пересечь государственную границу после представления следующих документов:

сертификат о полной вакцинации от COVID-19 (на бумаге или в цифровом формате). После второй дозы должно пройти как минимум 2 недели;

отрицательный результат ПЦР-теста не «старше» 72 часов до прибытия, либо экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия;

справка о выздоровлении от COVID-19 (действует 6 месяцев после выздоровления);

подтверждение наличия антител к COVID-19 (справка действительна в течение 90 дней после анализа).

В противном случае въезжающие граждане обязаны соблюдать 14-дневный карантинный режим. Его можно прекратить на 7-й день в случае сдачи ПЦР-теста или экспресс-теста и подтверждения отрицательного результата.

Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.

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