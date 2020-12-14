С сегодняшнего дня внеклассные занятия в учебных заведениях столицы запрещены

С сегодняшнего дня внеклассные занятия в учебных заведениях столицы запрещены

Примария муниципия Кишинёв напоминает, что в связи с эволюцией пандемической ситуации с понедельника, 14 декабря, все внеклассные занятия (кружки и спортивные секции) в учебных заведениях столицы запрещены. Кроме того, с 21 по 24 декабря уроки будут проходить дистанционно. Соответствующие решения были приняты Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. 

Комиссия напоминает, что мероприятия по случаю зимних праздников должны быть организованы с соблюдением социальной дистанции. Разрешается присутствие только детей и учителей/воспитателей в соответствующем классе/группе. В то же время в колледжах и университетах проведение празднеств запрещено.

Стоит отметить, что в муниципии сохраняется “красный код”. Кишинёв занимает первое место по числу выявленных случаев COVID-19.

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