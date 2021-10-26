С сегодняшнего дня въезд в Италию для граждан Молдовы закрыт

Обладатели биометрических паспортов не могут въезжать в Италию даже при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Новые правила были приняты итальянскими властями, они вступили в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщает посольство РМ в Италии, с 26 октября 2021 года Молдову исключена из “списка D”, что означает, что лица, которые за последние 14 дней находились в нашей стране, смогут въехать в Италию только для осуществления трудовой деятельности, по срочным делам, для учёбы, возвращения домой, а также если они являются гражданами ЕС, пишет replicamedia.md.

Обязательными мерами по приезде в Италию для лиц, которые подпадают под данные критерии, являются:

заполнение электронного формуляра, который можно найти тут: https://app.euplf.eu/#/;

предоставление отрицательного ПЦР или антиген-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда (сертификат о вакцинации не является альтернативой);

самоизоляция на 10 дней.

Дети до 6 лет освобождаются от тестирования. Данные условия будут действовать в стране до 15 декабря включительно.

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