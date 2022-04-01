В Молдове завершился отопительный сезон

В Молдове завершился отопительный сезон

С сегодняшнего дня управдомы приступят к выполнению работ по отключению объектов от централизованной системы теплоснабжения. Об этом сообщили в АО “Термоэлектрика”.

– Такая мера позволит обеспечить тепловой комфорт жильцов и экономию энергоресурсов в условиях благоприятной погоды, – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники компании активно участвуют в принятии всех необходимых мер для плавного перехода с зимнего режима работы оборудования на летний, чтобы процесс окончания отопительного сезона соответствовал запросам и ожиданиям потребителей.

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