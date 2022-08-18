С сегодняшнего дня в столице заработали школьные ярмарки

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Они проходят во всех секторах города: на улицах, рынках и в торговых центрах.

Начальник Управления торговли, услуг и общественного питания Валентина Константинова подчеркнула, что на ярмарках можно приобрести школьные принадлежности, одежду, портфели и другие товары для учеников в большом ассортименте, пишет moldpres.md.

Школьные ярмарки будут работать ежедневно до 10 сентября, с 10:00 до 20:00. Список локаций представлен здесь.

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