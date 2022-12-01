С сегодняшнего дня в столице заработали ёлочные базары

С сегодняшнего дня в столице заработали ёлочные базары

С сегодняшнего дня в столице начали продавать хвойных красавиц. Прикупить ёлочку к праздникам можно будет вплоть до 1 января.

Соответствующее распоряжение подписала вице-примар Кишинёва Ольга Урсу. Согласно документу, новогодние ели будут продаваться во всех секторах города. Места торговых точек определила примария, пишет moldpres.md.

Как сообщил руководитель управления лесфонда “Moldsilva” Сергей Тонофрей, в этом году на продажу выставлено более 50 тысяч деревьев: около 45 тысяч елей и 5 тысяч сосен. Кроме того, на продажу подготовлено более шести тысяч веток.

В прошлом году агентство “Moldsilva” выставило на продажу около 49 500 деревьев и 7 000 веток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md