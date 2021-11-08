С сегодняшнего дня в Молдове запрещено проведение свадеб, крестин и поминок

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Сегодня, 8 ноября, в Молдове вступили в силу новые меры, утверждённые НЧКОЗ.

В частности, с сегодняшнего дня приостанавливается проведение частных мероприятий (свадеб, крестин, поминок, других празднеств). До сих пор они проходили с участием не более чем 50 человек в помещениях и не более чем 100 человек на воздухе. При этом на каждого человека должно было быть не менее 2 квадратных метров площади, а ковид-сертификат являлся ещё одним обязательным условием.

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