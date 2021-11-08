С сегодняшнего дня в Молдове запрещено проведение свадеб, крестин и поминок

Сегодня, 8 ноября, в Молдове вступили в силу новые меры, утверждённые НЧКОЗ.
В частности, с сегодняшнего дня приостанавливается проведение частных мероприятий (свадеб, крестин, поминок, других празднеств). До сих пор они проходили с участием не более чем 50 человек в помещениях и не более чем 100 человек на воздухе. При этом на каждого человека должно было быть не менее 2 квадратных метров площади, а ковид-сертификат являлся ещё одним обязательным условием.
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Даже уже страшно следить за статистикой по covid 19 в Молдове,но страшнее от того,какие мы на самом деле: безмозглые,но это мягко сказано. В каждый день нам говорят вакцинироваться,но учитывая то,что у нас нет инстинкта самосохранения,мы даже слушать об этом не хотим. Также как постоянно нам говорят соблюдать правила дорожного движения,но до нас также не доходит,поэтому столько людей погибают на дорогах. Люди! Вы что? Неужели вы не любите жизнь? Разве кто-то должен напоминать в каждый день,или ограничивать нас в чём-то? Умом жителей Молдовы не понять,к сожалению!!!!!!!!!
Сложно все это. Мы с супругой вакцинировались. Соседка напротив нас тоже вакцинировалась и все равно тяжело заболела. Зачем тогда та вакцина? Понятно что не панацея, но надо каждые полгода колоть, так вроде…зачем колоть каждые полгода всякую дрянь, если все равно заболеешь? Тут вопрос не в инстинкте самосохранения, а в воспитании и количестве мозга на кг веса…Все эти мероприятия полностью неправильны. Чем отличается вчерашний день от сегодняшнего? ЧЕМ??? Вчера можно было поминки справить, а сегодня нет? Кто придумывает всякую херню? Не могу сказать что я самый умный из людей, но и я понимаю что создают глупости на пустом месте. Правила дорожного движения? Вопрос не в самих правилах. Вопрос в том кто делает разметки и удобства передвижения по улицам. Тут полностью все не продумано и неудобно. Люди сами протаптывают свои тропки. И вместо того чтобы сделать людям удобно, рассказывают о правилах и берут штрафы. Количество мозга организуется еще в школе. Но сегодняшняя школа полностью не отвечает времени. Там ни чему не учат. Вообще. То, что там прививается, практически никому не нужно. Вот оттуда и пляска. Менять надо многое. И начинать надо со школьной скамьи. Когда кто-то до этого додумается, тогда и счастье будет. А все эти меры, которые теперь принимаются, глупости страшные.