С сегодняшнего дня в Молдове введён временный запрет на ловлю рыбы

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С 1 апреля по 14 июня во всех естественных водоёмах в Молдове запрещена ловля рыбы. Это связано с периодом нереста.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в указанный период запрещено ловить рыбу и находиться на естественных водоёмах или в непосредственной близости к ним с орудиями лова рыбы. Кроме того, гражданам напоминают, что в течение всего года запрещено ловить:

все виды рыбы, занесённые в Красную книгу РМ;

гибриды осетровых;

форель и угря;

треску (в Днестре).

О любых нарушениях следует сообщать в Инспекторат по охране окружающей среды по номеру: 022226951.

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