С сегодняшнего дня в Молдове отменено ЧП в области здравоохранения

С сегодняшнего дня в Молдове отменено ЧП в области здравоохранения

С 16 апреля в Молдове отменено чрезвычайное положение в области здравоохранения. С сегодняшнего дня ношение масок в общественных местах не является обязательным, однако всё же рекомендуется продолжать надевать их в закрытых помещениях и в общественном транспорте. 

Власти также призывают население по-прежнему соблюдать гигиену рук и другие меры защиты от коронавируса, в том числе своевременно вакцинироваться.

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