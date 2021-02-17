С сегодняшнего дня в классических троллейбусах могут ездить не более 50 пассажиров

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Троллейбусы “с гармошкой” могут перевозить максимум 85 человек, а автономные – 45. Маска обязательна для каждого пассажира, носить её следует на протяжении всего пути.

Напомним, что ранее Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью постановила, что с 17 февраля салоны троллейбусов, автобусов и маршруток должны быть заполнены только на 50%. Граждан просят проявить ответственность и соблюдать это правило.

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