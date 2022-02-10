С сегодняшнего дня в Кишинёве разрешена продажа мэрцишоров, весенних сувениров и цветов

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Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, торговля будет осуществляться с 10 февраля по 10 марта и только на основании разрешений, выданных местными властями.

Претуры секторов в сотрудничестве с Управлением полиции муниципия Кишинёв установили торговые места и условия для осуществления коммерческого процесса. Продавцы в обязательном порядке должны обеспечить соблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19.

Решение об осуществлении продажи мэрцишоров, сувениров и цветов по случаю весенних праздников было принято в соответствии с Регламентом о местной торговле в муниципии Кишинёв после обращений в примарию экономических агентов и частных лиц. Это действия в поддержку торговцев, а также для продвижения молдавского праздника «Мэрцишор», – отметил градоначальник.

Он призвал уличных торговцев содержать в чистоте места продажи продукции.

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