С сегодняшнего дня в Кишинёве работает “зелёная линия” по COVID-19

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Примария Кишинёва предприняла ряд мер для предоставления информационной поддержки жителям столицы по вопросам оказания первичной медицинской помощи в случае подозрения на заражение коронавирусом или при подтверждённых случаях.

По словам генерального примара Иона Чебана, с сегодняшнего дня работает “зелёная линия” для оказания информационной помощи жителям Кишинёва в сфере здравоохранения. Номер 0800 00080 доступен с понедельника по воскресенье с 8:00 до 17:00, звонки бесплатные.

Мы найдём решения для приёма звонков и после 17:00, чтобы телефонная линия работала круглосуточно. На данном этапе звонки переадресовываются. Координатором работы линии по оказанию первичной медицинской помощи COVID-19 назначен специалист Службы здоровья и безопасности в чрезвычайных ситуациях Михай Дарие. Директора территориальных медицинских ассоциаций направили компетентный медицинский персонал с хорошими коммуникативными навыками для работы на “зелёной линии”, – отметил Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб примарии.

Генпримар также подчеркнул, что у граждан должна быть возможность общения со специалистами в сфере здравоохранения.

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