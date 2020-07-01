С сегодняшнего дня торговые центры и рынки Кишинева вернулись к обычному графику работы

С сегодняшнего дня торговые центры и рынки Кишинева вернулись к обычному графику работы

Столичные рынки будут открыты с 05.00 до 19.00, в том числе на выходных. Торговля вокруг рынков будет запрещена, а понедельник будет санитарным днем. 

В то же время доступ детей до 7 лет на все рынки на территории муниципия строго запрещен. Администраторы базаров должны следить за исполнением данного предписания.

К обычному графику работы вернулись и торговые центры, а также расположенные внутри них коммерческие единицы, за исключением кинотеатров и развлекательных заведений. Продавцы и посетители должны строго соблюдать все правила борьбы с коронавирусом.

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