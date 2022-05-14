С сегодняшнего дня разрешена ловля черноморской сельди в Днестре

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Рыбаки, у которых есть разрешение на спортивную и любительскую рыбалку, могут ловить черноморскую сельдь (Alosa immaculata) в реке Днестр в течение 33 дней подряд, начиная с 14 мая.

Согласно приказу Агентства по защите окружающей среды, цель акции состоит в том, чтобы регулировать промысел сельди в период миграции и поддерживать на оптимальном уровне репродуктивный потенциал этого вида. Положения устанавливают периоды и районы, где разрешена спортивная и любительская рыбалка на Днестре, передает ipn.md.

Ловля сельди разрешена только в течение дня, от восхода солнца и до заката солнца, с удочками всех форм и систем и спиннингом. Можно ловить рыбу в секторах реки от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка (км 28), и в рукаве Турунчук. При этом количество крючков на одного рыбака не должно быть больше пяти на всех используемых инструментах, а улов рыбы не должен превышать пять килограммов в день.

Согласно приказу, запрещено ловить сельдь на расстоянии в сто метров вверх и вниз по течению от мостов через реку Днестр, а также в устье притоков Рэут, Ихель, Бык, Ботна на расстоянии в 500 метров по обе стороны устья и по течению этих притоков на расстоянии 500 метров от сливов, в рукаве Турунчук по течению на расстоянии 500 метров от ответвления. Рыбалка запрещена и на участке от Дубоссарского водохранилища на расстоянии 300 метров ниже по течению и в реке Днестр на участках в 100 метров вверх и вниз по течению от устьев болот и озер. Запрещена рыбалка и в реке Дунай в территориальных границах Республики Молдова.

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