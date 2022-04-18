С сегодняшнего дня работают офисы для оформления матпомощи за размещение беженцев

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Принимающие беженцев семьи из Кишинёва могут получить единовременную материальную помощь в размере 3500 леев.

Как уточнил генеральный примар Ион Чебан, это деньги, предоставленные непосредственно Всемирным продовольственным фондом. Столичные семьи, которые в настоящее время принимают не менее двух украинских беженцев на срок не менее недели, имеют право на финансовую поддержку, которая призвана помочь кишинёвским семьям справиться с дополнительными расходами на продукты питания и другие предметы первой необходимости. Принимающие семьи могут самостоятельно зарегистрироваться онлайн на платформе www.uahelp.md, а позже им предстоит выполнить определённые действия для получения денег.

Кроме того, примария Кишинёва создала 5 офисов в каждом секторе для регистрации тех принимающих семей, которые не смогут зарегистрироваться онлайн. Онлайн-регистрация на сайте www.uahelp.md доступна с прошлой недели, а офисы по регистрации с физическим присутствием заработали с сегодняшнего дня, 18 апреля, во всех секторах.

Адреса офисов:

сектор Ботаника: претура сектора (ул. Теилор, 10);

сектор Буюканы: претура сектора (ул. Михай Витязул, 2);

сектор Центр: претура сектора (ул. Болгарская, 43);

сектор Чеканы: претура сектора (бул. Мирча чел Бэтрын, 4/3);

сектор Рышкановка: центр временного размещения Patria-Lukoil (ул. Студенческая, 7/5).

– В центр размещения беженцев Patria-Lukoil продолжают ежедневно приезжать за пакетами с помощью, горячими обедами и логистической поддержкой, которую мы предоставляем примерно 350-400 беженцам. Мы помогаем в рамках возможностей примарии Кишинёва. Благодарю за содействие всех внутренних и внешних партнёров, экономических агентов, посольства и неправительственные организации, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях Кишинёва обучаются 828 детей беженцев, из них 613 в школах и 215 – в детских садах. В центре Patria-Lukoil размещены 70 человек.

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