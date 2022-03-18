С сегодняшнего дня пункт выдачи пожертвований для беженцев будет работать в бывшем кинотеатре Lukoil

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что примария продолжает оказывать поддержку украинским беженцам, которые находятся вне центров временного размещения. Помощь могут получить и представители центров размещения, открытых в стране.

Поддержка заключается в предоставлении одежды и предметов быта, продуктов питания и средств личной гигиены. Всё это выдаётся за счёт пожертвований от граждан, партнёров и посольств. Для получения помощи необходимо предъявить копию паспорта, удостоверяющего гражданство беженца и дату его въезда на территорию Республики Молдова (после 24 февраля 2022 года).

– Поддержка будет оказана абсолютно всем, кто её попросит, под строгим контролем и учётом со стороны ответственных лиц, в пределах имеющихся запасов, – подчеркнул градоначальник.

Бывший кинотеатр Lukoil, в котором с сегодняшнего дня будет работать центр выдачи пожертвований для беженцев, находится в cекторе Рышкановка, по адресу Студенческая, 7/5. Подробности можно узнать по телефону 079114049 и на сайте, запущенном примарией Кишинёва, – https://help.chisinau.md/