С сегодняшнего дня продлевается срок субсидирования компаний, пострадавших от пандемии

С сегодняшнего дня продлевается срок субсидирования компаний, пострадавших от пандемии

Сегодня, 1 сентября, вступило в силу постановление правительства, которое предусматривает продление до 30 сентября срока применения механизма субсидирования предприятий и некоммерческих организаций, находившихся в режиме технической или стационарной безработицы. 

Министр финансов Сергей Пушкуца заявил, что эта мера была предпринята для поддержки бизнес-среды, а также для смягчения негативного воздействия эпидемиологической ситуации на экономику, передаёт ntv.md.

Стоит отметить, что до настоящего времени были предоставлены субсидии на заработную плату/пособия, выплачиваемых в период технической или стационарной безработицы, на общую сумму 42,6 млн леев для 336 экономических агентов.

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