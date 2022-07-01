С сегодняшнего дня пенсионный возраст женщин в Молдове увеличился ещё на полгода

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Теперь он составляет 60 лет.

По графику, установленному в Законе «О государственной пенсионной системе», пенсионный возраст женщин будет поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 63 лет. Этот процесс начался в 2017 году. При этом женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию на 3 года раньше – в 57 лет.

Кроме того, с сегодняшнего дня вырос размер трудового стажа для женщин, который необходим для выхода на полную пенсию. Теперь он составляет 33 года. А для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь 36 лет трудового стажа.

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