С сегодняшнего дня начинается запись детей, ранее не зачисленных в дошкольные учреждения

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С сегодняшнего дня начинается запись детей в возрасте от 2 до 4 лет, которые не были до сих пор зачислены в дошкольные учреждения. Об этом на оперативном заседании сообщила вице-претор Анжела Кутасевич.



В 2020-2021 учебном году муниципалитет предоставляет места в образовательных учреждениях для 8 743 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Дети будут зачислены в 346 групп следующим образом:

7238 детей в дошкольные учреждения Кишинёва (289 групп);

1505 детей в дошкольные учреждения пригородов (57 групп).

На сегодняшний день на территории муниципия Кишинёв работают 162 детских сада. Кроме того, три дошкольных учреждения возобновят деятельность после завершения ремонтных работ. Речь идет о дошкольных учреждениях №101 и №171 в Бачой, а также №193 в Ватре.

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