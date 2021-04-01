С сегодняшнего дня начинается выплата пенсионерам помощи в размере 1000 леев

С сегодняшнего дня начинается выплата пенсионерам помощи в размере 1000 леев

Её предоставят вместе с пенсией или социальным пособием всем получателям данных выплат, чей ежемесячный размер не превышает 4000 леев. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования. С данной инициативой в прошлом году выступил Игорь Додон, её поддержали в парламенте. 

Помощь к пасхальным праздникам в размере 1000 леев будет перечислена на банковскую карту их держателям или выдана в почтовом отделении вместе с пенсией/социальным пособием в день предоставления выплаты. Её получат 598904 пенсионеров и 68641 бенефициаров социальных пособий. Для обеспечения данной выплаты из госбюджета выделили порядка 668 миллионов леев.

Напомним, что в прошлом году по инициативе Игоря Додона помощь предоставлялась дважды: по 700 леев в начале года тем, чьи пенсии и социальные пособия не превышали 2000 леев, и по 900 леев в октябре тем, чьи выплаты составляли до 3000 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md