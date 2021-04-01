С сегодняшнего дня начинается выплата пенсионерам помощи в размере 1000 леев

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Её предоставят вместе с пенсией или социальным пособием всем получателям данных выплат, чей ежемесячный размер не превышает 4000 леев. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования. С данной инициативой в прошлом году выступил Игорь Додон, её поддержали в парламенте.

Помощь к пасхальным праздникам в размере 1000 леев будет перечислена на банковскую карту их держателям или выдана в почтовом отделении вместе с пенсией/социальным пособием в день предоставления выплаты. Её получат 598904 пенсионеров и 68641 бенефициаров социальных пособий. Для обеспечения данной выплаты из госбюджета выделили порядка 668 миллионов леев.

Напомним, что в прошлом году по инициативе Игоря Додона помощь предоставлялась дважды: по 700 леев в начале года тем, чьи пенсии и социальные пособия не превышали 2000 леев, и по 900 леев в октябре тем, чьи выплаты составляли до 3000 леев.

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