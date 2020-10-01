С сегодняшнего дня начинается выплата 900 леев пенсионерам

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С сегодняшнего дня, 1 октября, начинается выплата единовременной финансовой помощи в размере 900 леев всем пенсионерам и получателям социальных пособий ниже 3000 леев. Поддержка будет предоставлена по инициативе главы государства почти 660 тысячам граждан.

Напомним, что в январе несколько сотен тысяч пенсионеров уже получили по 700 леев. По предложению Игоря Додона список получателей был расширен, а сама выплата – увеличена на 200 леев.

С 1 октября также будут проиндексированы все пенсии и социальные пособия – второй раз за этот год.

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