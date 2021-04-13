С сегодняшнего дня начинается вакцинация медработников второй дозой Pfizer/BioNTech

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Национальное агентство общественного здоровья распределило 12282 доз прививки между всеми центрами вакцинации для введения второй дозы препарата. Таким образом, с сегодняшнего дня будут вакцинировать всех медицинских работников, в том числе по субботам и воскресеньям, ранее получившим первую дозу.

По состоянию на вечер понедельника в Молдове были привиты 67085 человек. Более подробную информацию о процессе вакцинации в нашей стране можно найти на vaccinare.gov.md.

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