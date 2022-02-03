С сегодняшнего дня хлеб от АО “Франзелуца” будет стоить дороже

С сегодняшнего дня хлеб от АО “Франзелуца” будет стоить дороже

С сегодняшнего дня дорожает продукция самого крупного в стране хлебокомбината “Франзелуца”. Так, например, хлеб “Ботаника”, который ранее стоил 4,5 леев, теперь будет стоить 6,2 лея. 

Напомним, что хлебокомбинат “Франзелуца” принял решение увеличить цены на хлеб, так как доходы предприятия не покрывают производительные расходы из-за роста тарифов на газ, электричество, а также подорожания топлива. Неизменной останется только стоимость социального хлеба.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md