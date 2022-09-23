С сегодняшнего дня езда на электросамокатах будет регулироваться ПДД

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Езда на электрических самокатах и велосипедах разрешена только по специально обустроенным дорожкам, а в тех случаях, когда их нет, движение может осуществляться только по участкам дорог, где разрешена максимальная скорость до 50 км/ч. Внесённые в Правила дорожного движения поправки были опубликованы сегодня в “Monitorul oficial”.

В ПДД было введено понятие “электросамокат” и его технические характеристики. Если у транспортного средства мощность моторизации более 500 Вт и оно развивает скорость более 25 км/ч, лицо обязано пройти процесс обучения для получения специального права вождения для подкатегории АМ. Также введены характеристические указатели полос, отведённых для велосипедистов, и станций зарядки электромобилей, передаёт moldpres.md.

При этом вводится запрет на использование мобильного телефона или аудионаушников при передвижении на самокате, велосипеде или мопеде, а на водителей электросамокатов распространяется запрет на управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В то же время введена обязанность носить шлем при езде на велосипеде по дорогам, где скорость движения превышает 50 км/ч (национальные дороги). Управление этими средствами передвижения по дороге разрешено только лицам, достигшим 16 лет.

В связи с изменениями в ПДД на участках с повышенным потоком уязвимых участников движения скорость будет снижена до 30 км/ч. К таким территориям относятся пространства, прилегающие к учебным заведениям, больницам, паркам, историческим центрам городов. Таким образом, управление контролем скорости ограничит негативные последствия агрессивного вождения.

По данным МВД, в последние два года отмечается рост количества электросамокатов, управляемых, в частности, молодыми и неопытными людьми, что повышает риск травматизма. Только в 2022 году было зафиксировано 52 ДТП с участием этого вида транспорта, в результате которых 52 человека получили травмы, а один – погиб.

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