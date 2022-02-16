С сегодняшнего дня для входа в ТЦ и магазины больше не нужен ковид-сертификат

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С 16 февраля у граждан больше не будут требовать ковид-сертификат для входа в торговые центры и магазины. Соответствующее решение ранее приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

При этом, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности, справка сохраняется для доступа в определённые заведения, включая общепиты и те, в которых проводятся частные или спортивные мероприятия, в культурные заведения, на собрания. В населённых пунктах с “зелёным” и жёлтым” кодами можно вернуться к обычной работе, тогда как в “оранжевых” и “красных” рекомендованы дифференцированный график и дистанционная работа.

Занятия в ВУЗах, находящихся в населённых пунктах с “красным” кодом, будут проводиться онлайн. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминки и т.д.) также запрещена только при “красном” эпидемиологическом уровне. Это касается и работы развлекательных зон, игровых центров, а также проведения конференций и научных собраний.

В то же время заведения общественного питания смогут вернуться к обычному графику работы, однако соблюдение нормы относительно количества людей остаётся обязательным.

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