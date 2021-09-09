С сегодняшнего дня билеты на авиарейсы, отменённые из-за COVID-19, можно менять на ваучеры

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С 9 сентября граждане, которые приобрели авиабилет на рейс AirMoldova, впоследствии отменённый по причине COVID-19, могут самостоятельно обменять данный авиабилет на электронный ваучер на сайте www.airmoldova.md. Ваучер может быть использован для приобретения нового билета или дополнительных услуг на любой из рейсов, выполняемых этой авиакомпанией.

Для того, чтобы неиспользованная сумма была конвертирована в ваучер, клиентов просят направить запрос по адресу voucher@airmoldova.md. В нём в обязательном порядке нужно указать следующее:

фамилию и имя пассажира в соответствии с неиспользованным билетом;

номер неиспользованного билета, который состоит из 13 цифр и начинается на 572;

код бронирования (при его наличии), который начинается на букву «P» или «Q» и состоит из 5 символов (букв/цифр);

номер рейса(или направление) и дата вылета отмененного рейса;

номер телефона.

После обработки запроса авиакомпания направит на электронную почту клиента номер ваучера и PIN-код. В дальнейшем они могут быть использованы при покупке авиабилета или дополнительного сервиса на любой рейс компании на официальном сайте www.airmoldova.md. Для этого необходимо указать номер и PIN-код ваучера при завершении бронирования на странице оплаты. Обработка запроса может занять до 5 рабочих дней.

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