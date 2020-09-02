С ремонтируемых улиц столицы продолжают красть плитку: на сей раз пойман мужчина с прицепом (ВИДЕО)

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Некоторые люди, судя по всему, не считают зазорным и постыдным своровать у жителей города “немного” тротуарной плитки. Очередного такого “хозяина”, решившего благоустроить свой двор за счет налогоплательщиков, сняли на видео на столичной улице Пушкина. Видео выложил на своей странице в соцсети генеральный примар Ион Чебан.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, подъехавший на машине с прицепом, под покровом темноты грузит в нее тротуарную плитку, приготовленную для укладки. Будучи пойманным с поличным, вор попытался как-то оправдаться, но тщетно – охранявший городское имущество работник вызвал блюстителей порядка.

Напомним, месяц назад на видео был снят такой же инцидент – женщины под покровом темноты приехали на улицу Киевскую, собрали в сумки плитку, привезенную для укладки, погрузили ее в машину и уехали.