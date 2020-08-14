С ремонтируемых улиц и парков столицы эвакуируются рекламные панно (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня только на одном отрезке улицы Албишоара, закрытом на ремонт, из 19 существующих панно демонтировали 3. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что всего на улице Албишоара 78 больших панно, с учётом тех 10, которые были убраны в июле с перекрёстка Албишоара-Пушкина.

Был убран и большой рекламный щит с перекрёстка Пушкина-Щусева. Также будут демонтированы все панно на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, где проводится ремонт тротуаров.

Я уже давно заявил, что разрешения на установку панно более не будут продлеваться, потому что мы намерены полностью модернизировать эту сферу. На протяжении многих лет рекламные щиты, расположенные хаотично и в чрезмерном количестве, не только уродовали город, но и местами были опасны для прохожих, – заметил Чебан.

Ранее Ион Чебан заявил о создании регламента о размещении и авторизации рекламных устройств в муниципии Кишинёв. Проект регламента определяет три большие зоны города: центральную зону, зону с ограничением рекламы и расширенную рекламную зону. Также был составлен Визуальный кодекс муниципия Кишинёв, являющийся частью регламента.

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