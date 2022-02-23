С привкусом сажи

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О том, чем озабочены жители Резинского района

Парламентское большинство приняло в первом чтении законодательную инициативу, согласно которой, в частности, разрешено сжигание шин. В молдавском варианте мы получаем токсичный коктейль из экономики и экологии, хорошо сдобренный политикой и с уже привычным ароматом коррупции.

Недоброе «добро»

Автором проекта поправок к законам «Об охране окружающей среды» и «Об отходах» стала депутат от партии «Действие и солидарность», вице-председатель парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию Инна Кошеру. С первого взгляда документ пронизан благими намерениями. Ежегодно в Молдове появляется от 6 до 8 тыс. тонн изношенных шин, и всё это «добро» нужно куда-то девать.

– Метод захоронения отходов – самый опасный. Надо дать возможность предпринимателям, которые предлагают различные технологии, в том числе использование переработанных шин в производстве асфальта, избавить нас от отходов и перестать хранить их на земле, – пояснила И. Кошеру.

На самом деле сами по себе шины опасности не представляют, но когда их сжигают, выделяются десятки опасных канцерогенных химикатов. На это и обратили внимание многие эксперты и правозащитники.

– Право граждан на чистую окружающую среду будет нарушено из-за отсутствия механизма контроля за сжиганием шин. Надо остановить изменение, которое будет внесено в законодательство и в нормативную базу, а также соблюсти процедуру общественных дебатов, – считает народный адвокат по правам ребёнка Майя Бэнэреску. В своём мнении адвокат далеко не едина. Проект вызвал бурную полемику не только в парламенте, но и во всём обществе. Взгляды разнятся даже у экологов.

Члены правительства не знают, что уже четыре года на Резинском цементном заводе в полной мере не работает лаборатория, которая должна определять уровень загрязнённости воздуха вокруг предприятия.

Тупиковая ситуация

Эксперт в области экологии Владимир Гараба подтверждает, что это большая проблема для республики, поскольку скаты повсюду валяются и неконтролируемо утилизируются. Кроме того, есть группа дельцов, которые в обход всех правил в больших объёмах используют шины в котельных, в том числе это происходит и в городской местности.

– Обсуждаемый закон направлен на то, чтобы не допускать неконтролируемое сжигание шин. С другой стороны, это экономия горючего, огромный энергетический резерв для республики, – комментирует В. Гараба. – Ранее мы старались найти варианты экспорта использованной в Молдове резины, но затея не увенчалась успехом, так как каждая страна бережёт свою окружающую среду. У нас также были попытки переработки резины для получения топлива, но технологии, которые предприниматели привозили в Молдову, оказывались устаревшими и не прошли тест экологического контроля. Самый прогрессивный и безопасный метод – разделение резины и металла методом глубокой заморозки. Но было подсчитано, что для республики создание такого предприятия невыгодно, поскольку будет обеспечено сырьём лишь на 10 – 20%, а стоит оно очень дорого. Сейчас мы в тупике. Мы около 20 лет пытаемся найти вариант вывоза шин в другие страны – не получается. Поэтому правительства разных лет рассматривают варианты совместного сжигания скатов с другими видами топлива. Единственное предприятие на правом берегу, которое может применять такую технологию, это Резинский цементный завод. Для меня ясно, что с точки зрения общей экологии для всей республики это было бы благом, другой вопрос, как к этому относятся жители района.

Владимир Гараба утверждает, что на заводе установлен современный европейский центр по очистке и мониторингу состояния окружающей среды. Поэтому эксперты должны объяснить людям, насколько безопасны системы очистки воздуха. Без согласия населения такие решения принимать не следует, последнее слово должно оставаться за ним.

Антинародный закон

Отрицательное влияние на жителей Резины оказывает не только местный цементный завод, но порой они получают дополнительный допинг с аналогичного предприятия в Рыбнице, где к тому же расположен и металлургический завод. Хотя там всякую гадость не утилизируют, экологическая обстановка в регионе одна из худших в республике. А вот на резинском заводе, по словам местного населения, вопрос о сжигании шин открыт с 2010 года. Туда свозили скаты со всей Молдовы. Через несколько лет после опроса жителей сёл Матеуцы, Попоуцы, Чорна и непосредственно города Резины было принято решение о запрете сжигания шин. И вот как снег на голову свалился новый законопроект со старой инициативой.

– Сотрудники цементного завода говорят, что у них установлены хорошие фильтры. Но даже если это так, они могут останавливать только отходы производства, уходящие в атмосферу, а токсины остаются, – утверждает врач, советник районного и городского советов Резины Александр Гангал. – Наш район давно лидирует в Молдове по онкологическим патологиям разной локализации, за последние 15 лет случаев этой болезни увеличилось примерно в три раза. К нам в последнее время приезжало много журналистов послушать, что говорят сами жители, а они считают, что этот закон – антинародный, направленный на уничтожение населения.

Районный совет против, против и жители. Но что значит, так сказать, горстка людей, против решения законодательного органа… Местная власть явно проигрывает под натиском решений правительства и парламента. Как уточнил Александр Гангал, жители уже перекрывали дороги, ведущие на цементный завод, и они готовы продолжить протесты. Они напряжены и возмущены. Люди не делят себя на правых или левых. Они просто хотят жить в экологически чистом регионе страны.

Воздушные фильтры не спасут

Обсуждаемый законопроект предполагает сжигание не только шин, но и других опасных веществ, например упаковок от гербицидов и пестицидов. По мнению депутата Раду Мудряка, который с 2017 по 2019 год возглавлял парламентскую комиссию по окружающей среде, всё это делается в интересах одного экономического агента – французской компании La Farge. На протяжении ряда лет этот законопроект удавалось блокировать, но сейчас, когда у PAS парламентское большинство, делать это гораздо сложнее.

– В своё время у меня было несколько встреч с представителями посольства Франции и компании La Farge. Они пытались объяснить, что ничего страшного в сжигании шин нет, – рассказывает Р. Мудряк. – Но если бы всё было так хорошо, заводы La Farge не прекратили бы работу в Испании и Словакии, где ими были нарушены экологические нормы. Экологическая авторизация стала причиной судебного разбирательства в Румынии. На предприятиях такого типа мало установить воздушные фильтры. При сжигании шин тяжёлые металлы оседают на землю. По сути, пепел должен храниться в специальном саркофаге. У нас же он попадал в битум, которым асфальтировали дороги, и в цемент, использованный для строительства зданий.

Раду Мудряк считает, что в Молдове возможно использовать только безопасную переработку бэушных шин, что и делается в ЕС. Так пусть Европа нам в этом и поможет. Однако деньги нам дают в основном на сомнительные реформы, от которых населению только хуже. Сейчас парламент готовит поправку в Таможенный кодекс, позволяющую завозить в РМ бывшие в использовании запчасти для автомобилей. Интересно, а шины входят в эту категорию?

Мнение Чорича

Поживите в Матеуцах

Естественно, районный совет Резины и большинство жителей нашего района выступают против сжигания шин на Резинском цементном заводе, за исключением некоторых представителей PAS, но я думаю, в мыслях они тоже с нами. У нас были встречи на республиканском уровне, в частности с инициатором продвижения данного законопроекта госпожой Инной Кошеру и её коллегами. От нашего района приехала целая делегация, включая примаров из близлежащих к цементному заводу сёл. Нашими представителями было выдвинуто предложение членам правительства и парламента пожить у нас, к примеру в Матеуцах, где им выделят бесплатное жильё. Тогда они смогут ощутить, как там дышится.

Оказывается, члены кабинета министров не знают даже о том, что уже четыре года на Резинском цементном заводе в полной мере не работает лаборатория, которая должна определять уровень загрязнённости воздуха вокруг предприятия. Ни Министерство здравоохранения, ни Министерство окружающей среды не в курсе реальной ситуации в районе. При этом руководство цементного завода преследует свою выгоду. Сжигание шин – в их интересах. Это дешёвое топливо, тем более в условиях энергетического кризиса. Пару лет, до 2016 года, шины на заводе уже сжигали. Отвратительный запах стоял по всей округе, везде оседала сажа. Кроме того, в селе Попоуцы жители давно собирают в огородах цемент. Люди болеют. И даже если нам вдруг сообщат, что на заводе установлено самое современное оборудование по очистке, суперновые фильтры, жители этому не поверят.

Валерий Чорич,

председатель Резинского района

Наталья Устюгова