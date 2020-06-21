С понедельника возобновляются регулярные рейсы в Одессу: что нужно знать путешественникам

С понедельника возобновляются регулярные рейсы в Одессу: что нужно знать путешественникам

С понедельника, 22 июня, возобновляются регулярные рейсы в Одессу. Автобусы будут отправляться дважды в день с Северного автовокзала: в 06.50 и в 15.40. 

Компания “Современные автовокзалы” отмечает, что для въезда на территорию Украины необходимо купить страховку. Ее цена на 15 дней составит 200 леев. Приобрести документ можно будет у представителя страховой компании соседней страны на Северном автовокзале.

Необходимо также помнить о том, что граждане, прибывающие из стран с высоким распространением коронавируса, будут помещены на карантин. Это касается и Республики Молдова.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или онлайн на сайте www.autogara.md.

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