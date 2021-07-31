С понедельника возобновляется движение нескольких пригородных поездов

С понедельника возобновляется движение нескольких пригородных поездов

Железная дорога Молдовы (ЖДМ) возобновляет движение нескольких пригородных поездов в связи с завершением работ по ремонту дизельных составов.

Таким образом, пишет ipn.md, со 2 августа восстанавливается движение пригородных поездов: №6931/6936 Бэлць Слобозия – Окница – Бэлць Слобозия, №6924/6923 Бэлць Слобозия – Рогожень – Бэлць Слобозия, и №889/894 Унгень – Бэлць Слобозия – Унгень.

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