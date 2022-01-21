С понедельника в столичных больницах откроют несколько ковид-отделений

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Как сообщили столичные власти, открытие дополнительных отделений на 240 коек в медучреждениях необходимо в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в стране, вызванным распространением омикрон-штамма.

Таким образом, с понедельника будут открыты: 60 мест (2 отделения) для беременных со средней и тяжёлой формами заболевания в больнице им. Г. Палади; 30 мест (1 отделение) для беременных (лёгкие формы) в больнице “Св. Троица”; 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице.

Сейчас для больных с коронавирусом задействовано 758 коек: 60 мест для беременных в муниципальном роддоме №2; 106 мест для детей в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице; 92 места (3 отделения) в детской больнице им. В. Игнатенко; 300 мест в больнице Св. Архангела Михаила; 200 мест (5 отделений) в больнице “Св. Троица”.

Как уточнили в примарии, в резерве остаётся отделение COVID-19 на МВЦ “Moldexpo” вместимостью 450 мест, которое при необходимости можно активировать, пишет moldpres.md.

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