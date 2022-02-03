С понедельника в Кишинёве школьники возвращаются за парты

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Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв.



В столице с понедельника, 7 февраля, школьники возвращаются за парты. Такое решение было принято в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 среди детей.

Напомним, что по решению НЧКОЗ все школы страны перешли на онлайн-обучение с 20 января в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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