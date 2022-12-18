С понедельника уровень воды в Днестре поднимется

С понедельника уровень воды в Днестре поднимется

С 19 по 20 декабря уровень воды в реке Днестр повысится. До Дубоссарского водохранилища рост уровня воды составит 1,5–2,3 м. Ниже водохранилища – в пределах 0,5–2,0 м.

Повышение уровня воды в Днестре связано с увеличением фактического среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской ГЭС (Украина) до 1870 м3/с. До Дубоссарского водохранилища на отдельных участках возможен выход воды в пойму, передаёт “Новости Приднестровья”.

Уровень воды в реке будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md