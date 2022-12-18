С понедельника уровень воды в Днестре поднимется

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С 19 по 20 декабря уровень воды в реке Днестр повысится. До Дубоссарского водохранилища рост уровня воды составит 1,5–2,3 м. Ниже водохранилища – в пределах 0,5–2,0 м.

Повышение уровня воды в Днестре связано с увеличением фактического среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской ГЭС (Украина) до 1870 м3/с. До Дубоссарского водохранилища на отдельных участках возможен выход воды в пойму, передаёт “Новости Приднестровья”.

Уровень воды в реке будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.

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