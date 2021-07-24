С понедельника улицу Белинского перекроют на 2 недели

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С 26 июля по 9 августа улица Виссариона Белинского в столичном секторе Буюканы будет закрыта для движения транспорта на участке между улицами Ион Пеливан и Ион Крянгэ. Здесь будут вести работы по асфальтированию проезжей части.

На период проведения работ маршруты общественного транспорта изменятся. Подробнее с новым маршрутом транспорта можно ознакомиться на сайте примарии.

Водителям рекомендуется объезжать указанную зону.

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