С понедельника улицу Белинского перекроют на 2 недели

С понедельника улицу Белинского перекроют на 2 недели

С 26 июля по 9 августа улица Виссариона Белинского в столичном секторе Буюканы будет закрыта для движения транспорта на участке между улицами Ион Пеливан и Ион Крянгэ. Здесь будут вести работы по асфальтированию проезжей части.

На период проведения работ маршруты общественного транспорта изменятся. Подробнее с новым маршрутом транспорта можно ознакомиться на сайте примарии.

Водителям рекомендуется объезжать указанную зону.

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