С понедельника учащиеся 1-4, 5, 9 и 12 классов в Кишинёве возвращаются в школы

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Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв. Об этом после заседания комиссии сообщил генеральный примар Ион Чебан. Так, с 19 апреля учащиеся 1-4, а также 5, 9 и 12 классов возвращаются в школы, остальные пока продолжают учиться дистанционно.

Чебан рассказал, что на данный момент 40% дидактических кадров муниципия получили первую дозу вакцины от коронавируса, процесс иммунизации продолжается.

– Большинство тех, кто хотел привиться, сделали это. У нас очень много запросов по поводу возвращения в школы – хотя бы начальных и выпускных классов. Сегодня мы приняли решение, что с понедельника, 19 апреля, в школы возвращаются учащиеся 1-4, а также 5, 9 и 12 классов, – сказал он.

Напомним, школьники были переведены на онлайн-обучение после резкого роста числа новых случаев коронавируса.

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