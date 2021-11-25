С понедельника студенты вернутся к учёбе с физическим присутствием

С понедельника студенты вернутся к учёбе с физическим присутствием

Студенты Государственного университета медицины и фармакологии им. Николае Тестемицану, Государственного университета и Академии экономических знаний вернутся на занятия с физическим присутствием в аудиториях с 29 ноября.

Это обусловлено снижением уровня заболеваемости COVID-19 в муниципии. Соответствующее решение было принято Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, пишет moldpres.md.

В то же время зимняя экзаменационная сессия будет проводиться в соответствии с предложениями, поступающими от профессоров, руководителей курса, через координацию и согласование руководства факультетов. Так, сессия может проходить онлайн или с физическим присутствием в аудиториях.

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