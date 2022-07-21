С понедельника проездные можно будет купить и на почте

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С 25 июля абонементы на проезд в троллейбусах и автобусах будут продаваться в отделениях ГП «Почта Молдовы».

Таким образом, желающие смогут приобрести абонемент в ближайшем к дому почтовом отделении, удобно и быстро.

Напомним, цена месячного абонемента составляет 234 лея, трёхмесячного – 594 лея, на шесть месяцев – 972 лея. Абонементы для школьников и студентов поступят в продажу с августа.

Некоторые категории граждан могут приобрести абонементы по специальной цене.

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