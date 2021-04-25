С понедельника православные верующие вступают в Страстную неделю

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С 26 апреля православные христиане вступают в Страстную неделю, также называемую Страстной или Великой седмицей, которая продлится до субботы, 1 мая, включительно.

В эти дни священники рекомендуют более строгий пост – без мяса, молочных продуктов, масла, а употреблять следует сухую или варёную пищу, передаёт ipn.md.

Страстная неделя предшествует Воскресению Господа Иисуса Христа. Эта неделя напоминает о последних днях жизни Спасителя. Она является старейшим периодом поста в истории церкви и включает время после Вербного воскресенья и до Великой субботы включительно.

Самый строгий день поста – это пятница, которую ещё называют Чёрной или Сухой пятницей. Это также самый строгий день поста за весь церковный год. В этот день православные священники советуют верующим не употреблять, насколько это возможно, ни еды, ни воды до заката солнца.

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