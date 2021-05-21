С понедельника почти все КПП на границе с Украиной и Румынией возобновляют деятельность

С понедельника почти все КПП на границе с Украиной и Румынией возобновляют деятельность

С понедельника, 24 мая, трансграничное движение через контрольно-пропускные пункты на молдо-румынской и молдо-украинской границе возобновляется как для путешественников, так и для грузоперевозчиков. Закрытым, по решению румынской стороны, останется только КПП Липкань – Рэдэуць.

Напомним, что 14 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса решением властей Молдовы и соседних стран была прекращена деятельность большинства контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной и Румынией. До сих пор оставались открытыми только 33 из 81 КПП.

Примечательно, что с открытием контрольно-пропускных пунктов не отменяются определённые ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19. Пограничная полиция и Таможенная служба призывает путешественников заранее получать информацию на официальных источниках об условиях пересечения как молдавской границы, так и других стран, в том числе для транзита.

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