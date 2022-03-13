Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ) установило предельные тарифы для пассажирских перевозок, которые будут применены с 14 марта.

Так, для перевозок между районами тариф составит 0,89 лея/км на пассажира для I категории комфорта и 0,79 – для II категории. Для перевозок районного значения тариф составит 0,99 лея/км и 0,89 лея/км на пассажира соответственно, сообщает ipn.md.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, предельные тарифы на перевозки будут устанавливаться каждую пятницу и действовать всю следующую неделю. Нововведение обусловлено ростом цен на топливо.

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