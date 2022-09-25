С понедельника пассажирские перевозки незначительно подешевеют

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Национальное агентство автомобильного транспорта установило предельные тарифы для пассажирских перевозок, которые будут применены с 26 сентября.

Так, для перевозок между районами тариф составит 0,95 лея/км на пассажира для I категории комфорта и 0,84 – для II категории.

Для перевозок районного значения тариф составит 1,05 лея/км (I категория комфорта) и 0,94 лея/км (II категория комфорта).

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, предельные тарифы на перевозки будут устанавливаться каждую пятницу и действовать всю следующую неделю.

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